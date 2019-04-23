خارجية الصين: قدمنا مذكرة احتجاج للولايات المتحدة بشأن قرارها تجاه ايران

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ أن "بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني".
أوضح جين شوانغ في مؤتمر صحفي أن "الإجراءات الأميركية تؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط والتقلبات في سوق الطاقة الدولي، ونحث الولايات المتحدة على إظهار المسؤولية والقيام بدور بناء وليس العكس، لقد قدم الجانب الصيني بالفعل مذكرة للولايات المتحدة في هذا الصدد".
يذكر أن السلطات الأميركية أعلنت أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن على طهران.
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