خارجية الصين: قدمنا مذكرة احتجاج للولايات المتحدة بشأن قرارها تجاه ايران

أكد المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ جين شوانغ أن "بلاده قدمت مذكرة للولايات المتحدة بشأن قرارها عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على شراء ​النفط​ الإيراني".

أوضح جين شوانغ في مؤتمر صحفي أن "الإجراءات الأميركية تؤدي إلى زيادة التوترات في ​الشرق الأوسط​ والتقلبات في سوق الطاقة الدولي، ونحث ​الولايات المتحدة​ على إظهار المسؤولية والقيام بدور بناء وليس العكس، لقد قدم الجانب الصيني بالفعل مذكرة للولايات المتحدة في هذا الصدد".

يذكر أن ​السلطات الأميركية​ أعلنت أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق ​العقوبات الأميركية​ التي تفرضها ​واشنطن​ على ​طهران​.