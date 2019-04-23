جاويش أوغلو: إنهاء واشنطن إعفاءات شراء النفط الإيراني سيؤثر على كافة البلدان

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "إعلان واشنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ 8 دول تستورد ​النفط​ من ​إيران​ بينها ​تركيا​، سيؤثر على كافة البلدان"، مشدداً على أن "تركيا تعارض كافة أشكال العقوبات المفروضة على إيران"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن الحصول على نتيجة من بلد عبر العقوبات".

ولفت إلى أن "هذا سيؤثر حقًا على كافة البلدان، فالأمر ليس بهذه السهولة، ونحن ندعم نظام دولي والتعددية القائمة على قواعد القانون"، مبيناً أن "ضغط دولة اتخذت قرارًا أحاديًا من أجل امتثال باقي البلدان لذلك، يعتبر حركة لا تليق بالنضج الدبلوماسي الدولي، مشددًا على معارضتهم لقرارات ​العقوبات الأميركية​".

وشدد على "ضرورة عقد اجتماعات اللجنة ​الاقتصاد​ية والتجارية المشتركة بأقرب وقت"، مشيرًا إلى "أهمية بحث الكثير من القضايا بين البلدين من الاقتصاد إلى التجارة وحتى المسائل القنصلية".