رئيس المجلس العسكري السوداني: النيابة تولت أمر المعتقلين وبدأت إجراءات محاكمتهم

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أنّ "النيابة تولّت أمر المعتقلين وبدأت الإجراءات الرسمية لمحاكمتهم".
وعن تقييمه للمهلة الّتي أعطيت للمجلس العسكري، وكيف سيتمّ التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والسودان، لفت في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، إلى "أنّنا نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومة مصر، وأيضًا الاتحاد الإفريقي، ونتمنّى قبل نهاية الفترة المهملة أن تستطيع الحكومة المدنيّة أن تباشر مهامها".
وكان قد اتفق قادة أفارقة على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية، مؤكدّين حرصهم على استقرار السودان ووحدته.
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