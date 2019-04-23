مساعد الرئيس الروسي: بوتين يلتقي نظيره الكوري الشمالي يوم 25 نيسان

أعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ سيلتقي نظيره الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ يوم 25 نيسان الحالي، في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق ​روسيا​. وكان مصدر قد كشف لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية أنه من المتوقع وصل قطار زعيم ​كوريا الشمالية​ كيم جونغ أون الأربعاء إلى فلاديفوستوك. وذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية أن الزعيم الكوري "سيقوم قريبا بزيارة روسيا بدعوة من بوتين".

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