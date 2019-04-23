صادق ​البرلمان الإيراني​ على مشروع قرار ينص على أن جميع الدول الداعمة لقرار ​واشنطن​ تصنيف ​الحرس الثوري الإيراني​ منظمة إرهابية ستشملها إجراءات ​طهران​ المضادة. ويوم 15 نيسان، أدرجت ​الولايات المتحدة​ الحرس الثوري، وهو جزء من ​القوات المسلحة​ الإيرانية، في القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، في خطوة لا سابقة لها لتصنيف واشنطن جزءا من ​حكومة​ أجنبية إرهابيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الإيراني: سنرد على كل دولة تدعم قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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