قصر باكينغهام: ترامب يقوم بزيارة دولة لبريطانيا بين 3 و5 حزيران

أعلن ​قصر باكينغهام​ أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ سيقوم بزيارة دولة ل​بريطانيا​ بين الثالث والخامس من حزيران المقبل"، مشيرةً إلى أن "زيارة الدولة هذه فرصة لتعزيز علاقتنا الوثيقة أصلا في مجالات مثل التجارة والاستثمار والامن والدفاع، ولبحث كيفية بناء هذه العلاقات في الاعوام المقبلة".

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