الأسد يصدر قرارا بإطلاق مؤسسة اقتصادية مقرها الحسكة شمال شرق سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بتأسيس مؤسسة اقتصادية لتجارة وتصنيع وتخزين الحبوب ومقرها في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد أصدر الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب).
وتتمتع المؤسسة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.
ووفقا للقانون، فإنه من الممكن أن تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها.
وتحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.
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