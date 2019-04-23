نتانياهو: سأطلق اسم ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أنني سأطلق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها، وسأطرح ذلك قريبا أمام الحكومة".
كلام نتانياهو جاء خلال زيارته إلى الجولان برفقة زوجته سارة ونجليه يائير وإفنار، حيث لفت إلى "أنني أتواجد هنا مع عائلتي وجماهير حاشدة من المواطنين الإسرائيليين عند سفح هضبة الجولان ونحن فرحون بعيد الفصح كما أن هناك فرح من نوع آخر لأنني حققت قبل عدة أسابيع اعترافا رسميا من قبل ترامب بالسيادة الأبدية لإسرائيل على الجولان".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من آذار الماضي، أثناء زيارة نتانياهو لواشنطن.
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