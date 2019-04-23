سبوتنيك: اندلاع حريق فرب قصر فرساي التاريخي في فرنسا

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأن "حريقا اندلع قرب قصر فرساي التاريخي"، موضحةً أن "العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي نشؤوا مقاطع فيديو تظهر الحريق".

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