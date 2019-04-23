تطورات مثيرة في قضية عمران.. المصحة: بترنا قدمه بموافقة والده

لاتزال قضية الطفل عمران، البالغ من العمر سنتين ونصف السنة، الذي كان ضحية خطأ طبي في مصحة خاصة، حسب ما أكده والده، تعرف تطورات مثيرة.

ونفت مصحة الشفاء في مراكش أنه تكون تسببت في بتر قدم الطفل عمران، وقالت إنها مستعدة للدفاع عن صورتها، وسمعتها، بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وأوضحت، في بلاغ لها، أنها “ليست المسؤولة عن فقدان الرجل اليسرى للطفل عمران”، مشيرة إلى أن الطفل “أجريت له عمليتان جراحيتان تحت مسؤولية الطبيب إدريس الخدير، الأولى بتاريخ 06 -03 -2019، والثانية بتاريخ 27 -03 -2019، بطلب من أسرته، التي تمسكت بإجراء العملية على يد د. الخدير، بشهادة كاتبة الاستقبالات”.

وأفاد البلاغ ذاته أنه “سبق لعائلة الطفل أن أجرت له عملية جراحية للرجل اليمنى، في مدينة العيون، في العام الماضي، لكن من دون نتيجة إيجابية ملموسة، مع العلم أن الطفل عمران يعاني تشوها خلقيا معترفا به في الأدبيات الطبية، وهو ما يسمى “PIED BOT”، وذلك موجود في التقرير الطبي المفصل، والمسلم للجهات المسؤولة، وللعائلة”.

كما أكدت المصحة أنه بعد “خضوع الطفل للعملية الجراحية الأولى، غادر المصحة بعد 24 ساعة عن تاريخ إجرائها، مع تتبع العلاجات الضرورية بتوصيات الطبيب المعالج في المصحة..، وفي يوم 03 مارس 2019، قرر الدكتور الخدير الاحتفاظ بالطفل، صحبة والديه، قصد إجراء العلاج الضروري بعد فحص رجله. “

كما أكدت المصحة “أنها توصلت، يوم 27 مارس 2019 بموافقة خطية لبتر الرجل الأمامية اليسرى، مكتوبة بخط أخت الأب، وموقعة من طرف الأب (تتوفر المصحة على نسخة منها)، ومن خلالها يوافق على بتر الرجل الأمامية اليسرى (0PV)”.

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وتابعت المصحة نفسها “أنه منذ إجراء العملية، يوم 27 -03 -2019، والطفل يواصل العلاج داخل قاعة الجراحة في المصحة، مرة كل يومين من قبَل الطبيب المعالج، غير أن امتناع وتعنت الأب عن الاستمرار في القيام بالعلاجات الضرورية، واللازمة للحفاظ على صحة، وسلامة الطفل المريض، اضطرت المصحة إلى توجيه إشعار إليه بواسطة مفوضة قضائية بتاريخ 18 -04 -2019 بناء على الثابت من المحضر “1PV””، بحسب تعبير البلاغ.

وتابع المصدر ذاته أنه “في جواب للمصحة على الإنذار الموجه من قَبل محامية والد الطفل عمران، بتاريخ 18 -04 -2019، والذي تضمن مجموعة من المزاعم، والادعاءات غير الصحيحة، وغير المبنية على أساس من حيث الواقع، بادرت المصحة إلى توجيه جواب عن هذا الإنذار للمحامية وللأب، عن طريق مفوضة قضائية، يفند جميع المزاعم والادعاءات.”

وقالت المصحة إنه “في حدود الساعة الخامسة والنصف، بعد عصر يوم 19 -04 -2019، حضر إلى المصحة فردان من الشرطة القضائية، وعاينا الطفل في غرفته، ما اضطرت معه المصحة إلى إثبات واقعة قيام الأب بإخراج ابنه من المصحة بواسطة محضر معاينة.

وبعد ذلك، تابعت المصحة ذاتها أن الأب قام بإخراج الطفل من المصحة رافضا توقيع الـ”MEDICAL AVIS CONTRE”، وقد تمّت معاينة هذا الرفض من قبَل مفوضة قضائية.”

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان طالب، خلال الأسبوع الجاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، ووزير الصحة بفتح تحقيق مفصل بخصوص طبيب يعمل في مصحة خاصة، وينتمي إلى القطاع العمومي، ما تسبب في بتر قدم طفل صغير في إحدى المصحات الخاصة في مدينة مراكش.