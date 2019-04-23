توقيف عنصر آخر بمدينة الداخلة مرتبط بخلية “داعش” التي تم تفكيكها في سلا

أوقفت السلطات المغربية بمدينة الداخلة، قبل قليل، عنصرا آخر له علاقة بالخلية الإرهابية الموالية لتنظيم “داعش”، التي تم تقكيكها، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة سلا.

وكان بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أعلن في وقت سابق، من صباح اليوم، تفكيك خلية موالية لتنظيم ما يعرف بـ”الدولة الإسلامية”، تتكون من 6 أفراد ينشطون بمدينة سلا، وتتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، موضحا أن عمليات التفتيش قد أسفرت، عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين من الحجم الكبير، وكذا منشورات ذات طابع متطرف.

وأشارت المعطيات الأولية، بحسب المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم، كانوا يسعون لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية.