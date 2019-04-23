رسميا – تحديد موعد “كلاسيكو” الجيش والوداد.. بدون جمهور وسيقام على الساعة التاسعة والنصف

حددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يوم التاسع من شهر ماي المقبل، موعدا لمباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الجيش الملكي والوداد البيضاوي، برسم الجولة 26 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، والتي ستقام بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وستجرى هذه المباراة، في أمسية رمضانية، وعلى الساعة التاسعة والنصف ليلا، كما أنها ستقام بدون جمهور بناء على العقوبة الأخيرة المسلطة على النادي، بسبب أحداث العنف والشغب التي عرفتها مباراته أمام نهضة بركان، في الملعب نفسه.

وقبل هذه المواجهة بأربعة أيام، وبالضبط يوم السبت 4 ماي المقبل، سيخوض الجيش الملكي “ديربي” الرباط، أمام جاره الفتح الرباطي، بملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة 27.