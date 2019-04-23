الإصابات تقلق صانداونز قبل مواجهة الوداد.. موسيمان: “هدفنا الأول هو عصبة الأبطال وليس الدوري”

على غرار فريق الوداد البيضاوي، الذي سيدخل مباراة ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، يوم الجمعة المقبل، بنسبة كبيرة محروما من خدمات نجميه، محمد أوناجم واسماعيل الحداد، فإن ماميلوني صانداونز الجنوب إفريقي، خصم الوداد في هذه المواجهة، مهدد بفقدان إثنان من أبرز لاعبيه.

وحسب تقارير صحفية جنوب إفريقية، اليوم الثلاثاء، فإن الفريق الأصفر والأزرق، مهدد بفقدان خدمات كل من هلومفو كيكانا وتياني مابوندا، نجما خط الوسط في الفريق، واللذان تعرضا لإصابة خلال آخر مباريات الفريق، في الدوري المحلي.

وحسب المصادر نفسها، فإن اللاعبان قد لا يرافقان المجموعة إلى المغرب، من أجل خوض هذه المباراة، في انتظار خضوعهما للفحوصات الطبية.

من جانبه، أكد بيتسو موسيمان، مدرب الفريق الجنوب إفريقي، بأن تركيزه الأول منصب على عصبة الأبطال هذا الموسم، أكثر من الدوري، وصرح في تصريحات صحفية أعقبت مباراته الأخيرة في الدوري قائلا: ” هدفنا الأول هذا الموسم هو عصبة الأبطال وليس الدوري المحلي، بإمكان أورلاندو بيراتس الفوز بالدوري إن اراد”.