إنزال قوي ل”المتعاقدين” في العاصمة والأمن يحضر شاحنات ضخ المياه- صور

تصوير- أيوب المكناسي

في تطور جديد في احتجاجات الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات، يعرف مكان تظهرهم على مشارف القنطرة الرابطة بين العاصمة وسلا، في هذه الأثناء، حضورا أمنيا استثنائيا.

وحسب ما عاينه “اليوم 24″، فإن قوات الأمن استدعت شاحنات ضخ المياه المخصصة لتفريق الاحتجاجات بالقوة، وسط تواجد كبير لعناصر الأمن.

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في ذات السياق، حج عدد كبير من الأساتذة “المتعاقدين” والأساتذة حاملي الشهادات و “الزنزانة9” للتظاهر من أمام فندق “فرح” في مسيرة قالوا إنها ستنطلق بعد قليل في اتجاه مقر البرلمان.

يشار إلى أن خروج الأساتذة اليوم في مسيرة وطنية لليوم الثاني على التوالي، يأتي بعد إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي البحث العلمي عن تعليق الحوار الذي كان من المقرر أن يجمعها بالأساتذة اليوم الثلاثاء، إلى حين توقفهم عن الإضراب.