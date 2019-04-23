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شاركت الفنانة المغربية، ليلى غفران، أول أمس الأحد، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، الأمر الذي جعل بعض معجبيها المغاربة يعاتبونها قبل أن ترد: “لم أنس المغرب، بلدي الذي تربيت فيه، وعلمني معنى الإخلاص”.
وشاركت ليلى غفران على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة أثناء الإدلاء بصوتها، وعلقت عليها: “انزل وشارك صوتك مستقبل بلدك”.
وفي التعاليق ردت غفران على متتبعيها، الذين انتقدوا مشاركتها في الاستفتاء في مصر رغم أنها مغربية، وقالت: “الواجب يحتم علي المشاركة، مصر أعطتني الكثير، وأنا أملك الجنسية المصرية”، وأضافت، في تعليق آخر: “لم أنس المغرب، بلدي، الذي تربيت فيه، وعلمني معنى الاخلاص”.
يذكر أن الفنانة ليلى غفران استقرت، قبل سنوات طويلة، في مصر، حيث كسبت شهرة واسعة، جعلتها من نجمات الغناء في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى غفران تشارك في الاستفتاء في مصر.. وترد على المنتقدين: “مصر أعطتني الكثير ولم أنس المغرب حيث تعلمت الإخلاص” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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