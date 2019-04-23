بين 500 و1500 درهم لحضور حفل الديفا سميرة سعيد في المغرب

تنطلق جولة الديفا سميرة سعيد، اليوم الثلاثاء ، بالمغرب، إذ تلتقي مع جمهورها في 3 تواريخ في 3 مدن هي الدارالبيضاء وطنجة والجديدة.

وعلى الراغبين في حضور حفل الديفا اقتناء تذاكر، تتراوح قيمتها المالية بين 1500 درهم و500 درهم.

ويتراوح سعر تذاكر حفل الديفا سميرة سعيد رفقة الفنانة لمياء الزايدي في استوديو الفنون الحية في الدارالبيضاء، بين 850 درهما، و1250 درهما.

ويصل سعر التذاكر في حفل طنجة، الذي تغني فيه إلى جانب الديفا، الفنانة هدى سعد، إلى 1250 درهما، كما توجد تذاكر بسعر 900 و600 درهم.

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وفي منتج مازاغان في الجديدة سيكون إلى جانب الديفا الفنان رضوان أسمر، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 500 و1500 درهم.

وقالت سميرة سعيد حول جولتها إنه، على الرغم من غيابها عن مثل هذه الجولات في بلدها الأم، إلا أن المغرب يبقى دائما في قلبها، بل حتى في بيتها من خلال الأثاث، والزينة”.

وخاطبت سميرة سعيد جمهورها عبر الصحافة الحاضرة، وقالت: “انسوا أنني غبت عن المغرب أنا رجعت، وأتمنى أن تكون حفلاتي هنا متوهجة”.