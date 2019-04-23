ريال مدريد سينافس على ضم صلاح في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن حالة واحدة قد تدفع فريق ريال مدريد الإسباني للمنافسة على الحصول على خدمات النجم المصري، محمد صلاح، من ليفربول الإنجليزي.

وبحسب ما نقله موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنغي، يستهدف إحداث ثورة في صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار إلى أن البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، يأتي على رأس أهداف الميرنغي في الميركاتو الصيفي، وقد تصل صفقة انتقاله لـ"سانتياغو برنابيو" إلى 100 مليون يورو.

وأوضح أن الريال يضع خطة احتياطية للميركاتو الصيفي، حيث أن مسؤولي الميرنغي سيتحولون فورًا إلى صلاح في حالة فشل صفقة هازارد.

وأفاد بأن ريال مدريد يحافظ على اتصالاته مع ليفربول بشأن صلاح، ولكن يوفنتوس يعد المنافس الأكبر للميرنغي على الصفقة.