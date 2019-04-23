طمرة: مصرع شاب في حادث دهس قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب علي وحيد حجازي من مدينة طمرة مصرعه اليوم، الثلاثاء، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس على شارع رقم 1 باتجاه مدينة القدس.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تعرض عابر سبيل للدهس تحت عجلات مركبة، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة توفي على أثرها.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي حاول تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بيد أن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وأعلن عن وفاته في المكان.
ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في حيثيات وقوعه إلى جانب اقتياد سائق المركبة الضالعة بالحادث للتحقيق.
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