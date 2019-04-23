انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة رئيس فيتنام السابق وقائد غزو كمبوديا عن 99 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - توفي اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق الجنرال لي دوك آن، في العاصمة الفيتنامية هانوي، عن 99 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان الجنرال "دوك آن"، الشيوعي المتشدد، قد قاد الغزو الفيتنامي لكمبوديا والذي أدى إلى الإطاحة بنظام "الخمير الحمر" في تلك البلاد.

وقضى دوك آن، الذي ولد في عام 1920 معظم حياته في فيتنام الجنوبية، حيث انضم إلى المقاومة الشيوعية الفيتنامية ضد الاحتلال الفرنسي ومن ثم الأمريكي.

وتولى منصب رئاسة فيتنام بين عامي 1992 و1997، حيث كان من كبار المطالبين بهيمنة الحزب الشيوعي حتى عندما كانت البلاد تتوجه لاعتماد إصلاحات اقتصادية أدت إلى نمو اقتصادي كبير.

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يشار إلى أنّه في عام 1995 أصبح أول زعيم فيتنامي تطأ قدماه الأرض الأمريكية بعد الحرب الفيتنامية، وذلك عندما حضر الذكرى الخمسين لتأسيس الأمم المتحدة في نيويورك.

كما شغل "دوك آن"، الذي تلقى تعليمه في الاتحاد السوفيتي السابق والذي كان فقد البصر في إحدى عينيه، مناصب عسكرية عدة في فيتنام، منها منصبا وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة.

وكان واحداً من محرري مدينة "سايغون" إذ كان حينها مساعداً لقائد العملية العسكرية التي تمكنت من الإطاحة بالنظام الموالي للأمريكيين في فيتنام الجنوبية.

ويذكر أنه أدى دوراً قيادياً بارزاً في الغزو الفيتنامي لكمبوديا، وهو الغزو الذي أطاح بنظام بول بوت والخمير الحمر من بنوم بنه في عام 1978، ولقب إثره "بنمر كمبوديا".

وقال الجنرال لي دوك آن للإعلام الفيتنامي في عام 2009: "في ذلك الوقت كان للخمير الحمر نوايا بالتقدم نحو سايغون"، مضيفاً: "بدون مساعدتنا كيف كان للكمبوديين أن ينتفضوا لتحرير بلادهم؟".