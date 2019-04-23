انت الان تتابع تفاصيل خبر السيسي يعلن تمديد مهلة أفريقية لـ"المجلس العسكري" في السودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق "إصلاحات ديمقراطية".

وذكر السيسي في تصريحات في ختام القمة التي شارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة أن القادة "توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل".

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وبحسب وكالة "رويترز" فإن القرار يمدد مهلة مدتها 15 يوماً حددها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإلا علق عضوية السودان فيه.

وتولى المجلس العسكري السلطة في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الجاري.

ويتعرض المجلس العسكري لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور إلى حكومة مدنية، ويقول إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين، لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.