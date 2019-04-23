انت الان تتابع تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يلتقي بوتين في روسيا يوم الخميس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، يوم الثلاثاء، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون سيزور روسيا قريباً لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأوردت صحيفة روسية أنهما سيلتقيان في فلاديفوستوك يوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزيارة ستحدث "قريباً"، دون أن تورد تفاصيل عن توقيتها أو مقر انعقادها. في حين ذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية أن من المقرر أن تجرى الزيارة يوم 25 أبريل الجري في فلاديفوستوك.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مصدرين قريبين من عملية التحضير للزيارة. وبينما لم يعلق الكرملين على هذه الأنباء فإن ديمتري بيسكوف المتحدث باسمه أبلغ الصحفيين يوم الثلاثاء بأن بوتين وكيم بصدد اللقاء بحلول نهاية أبريل الجاري.

وفي هذا الخصوص، قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن كيم تشانغ سون، كبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية، شوهد في فلاديفوستوك يوم الأحد.

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وتشارك روسيا منذ سنوات في جهود إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي، وشاركت فيما يطلق عليه المحادثات السداسية، مع الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين، والتي عقدت آخر جولاتها في عام 2009.

ونشرت مجموعة إن.كيه نيوز التي تتابع أخبار كوريا الشمالية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين، صوراً للتحضيرات في جامعة فار إيسترن الاتحادية في فلاديفوستوك التي يعتقد أنها ستستضيف القمة، وكان عمال يرفعون أعلام كوريا الشمالية وروسيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها علمت بأن جدول الأعمال سيشمل العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية ونزع السلاح النووي والتعاون الإقليمي.

وقال كيم إن-تشول المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية في سول: "روسيا تتفق مع وجهات نظرنا ومنها تحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام الدائم". وأضاف: "آمل أن تكون القمة فرصة تسهم في تطور إيجابي".

ويقول محللون إن الزيارة تأتي في إطار جهود كيم لحشد التأييد الأجنبي لخططه للتنمية الاقتصادية، بعد تراجع احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده منذ انهيار القمة الثانية التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانعقدت في هانوي في شهر فبراير الماضي.