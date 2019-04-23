انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء.. السعودية تعدم 37 شخصاً بعد اتهامهم بالإرهاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:58 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بقضايا الإرهاب.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن بيان الداخلية، فقد "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".

وأضاف البيان: "بإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيراً، وإقامة حد الحرابة 37 مداناً لاسميهما عزيز مهدي العمري وخالد بن عبد الكريم التويجري مع صلب الأخير، وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم الثلاثاء في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير".

وبحسب بيان الداخلية فإن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم هم:

1. أحمد حسن علي آل ربيع.

2. أحمد حسين علي العرادي.

3. أحمد فيصل حسن آل درويش.

4. جابر زهير جابر المرهون.

5. حسين حسن علي آل ربيع.

6. حسين علي جاسم الحميدي.

7. حسين قاسم علي العبود.

8. حسين محمد علي آل مسلم.

9. حيدر محمد إبراهيم آل ليف.

10. خالد حمود جوير الفراج.

11. خالد عبد الكريم صالح التويجري.

12. سالم عبد الله عوض العمري الحربي.

13. سعيد محمد سعيد السكافي.

14. سلمان أمين سلمان آل قريش.

15. طالب مسلم سليمان الحربي.

16. طاهر مسلم سليمان الحربي.

17. عباس حجي أحمد الحسن.

18. عبد العزيز حسن علي آل سهوي.

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19. عبد الكريم محمد الحواج.

20. عبد الله سلمان صالح آل اسريح.

21. عبد الله عادل حسن العوجان.

22. عبد الله هاني عبد الله آل طريف.

23. عزيز مهدي عبد الله آل رافع العمري.

24. علي حسين علي العاشور.

25. علي حسين علي المهناء.

26. فاضل حسن عبد الكريم لباد.

27. مجتبى نادر عبد الله السويكت.

28. محمد حسين علي العاشور.

29. محمد سعيد عبد رب الرسول آل خاتم.

30. محمد عايض محمد النملان القحطاني.

31. محمد عبد الغني محمد عطية.

32. محمد منصور أحمد آل ناصر.

33. مصطفى أحمد عبد اللطيف درويش.

34. منتظر علي صالح السبيتي.

35. منير عبد الله أحمد آل آدم.

36. هادي يوسف رضى آل هزيم.

37. يوسف عبد الله عوض العمري.

يشار إلى أن السلطات السعودية أعلنت أمس الاثنين، إحباط مخطط لعناصر ينتمون لـ"داعش"، كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، بعد ساعات من هجوم استهدف مركزاً أمنياً في العاصمة الرياض قتل خلاله أربعة مسلحين.

وفي 10 أبريل الجاري كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام بعد كلٍ من الصين وإيران.

ويواجه حالياً عشرات معتقلي الرأي في المملكة مطالب قضائية بتنفيذ حكم الإعدام، بعد اتهامهم بتهم "الإرهاب" و"العمالة" و"الخيانة".