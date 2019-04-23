إصابة مهاجرين في إطلاق نار عشوائي بطرابلس الليبية

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن المهاجرين في مركز احتجاز بالعاصمة الليبية طرابلس أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق نار عشوائي.

ولم تدلِ المنظمة الدولية بأي تفاصيل حول الحادثة أو أعداد المصابين ومدى خطورة الإصابات.

غير أنها قالت إن الواقعة كانت في منشأة بقصر بن غشير الضاحية الجنوبية التي تشهد اقتتالا لمليشيات ليبية.

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ويخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، منذ إعلانه عن عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من تلك التشكيلات في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.





ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على محاور بالعاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".