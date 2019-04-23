وزير خارجية إيطاليا يشيد بمكانة الإمارات إقليميًا ودوليًا

أشاد إنزو موافيرو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا عمق العلاقات بين الإمارات وإيطاليا وتطويرها في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.



جاء ذلك خلال مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ونظيره الإيطالي في روما، الثلاثاء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

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كما تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في ليبيا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وإيطاليا وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

وأقام وزير خارجية إيطاليا مأدبة غداء تكريما للشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، وحضر اللقاء عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الإمارات لدى إيطاليا.