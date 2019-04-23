أستراليا تعلن مشاركتها في تحقيقات هجمات سريلانكا

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قال رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، إن فريقا من الشرطة الفيدرالية الأسترالية سيشارك في التحقيقات حول التفجيرات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا واستهدفت عددا من الكنائس والفنادق، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وأضاف "موريسون"، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده عرضت على سريلانكا المشاركة في التحقيقات والتي ردت بدورها بالموافقة، مشيرا إلى أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستقدم المساعدة أينما تستطيع في هذه التحقيقات.
كانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أول أمس الأحد.. وقد أعلنت الحكومة في أعقابها حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.وارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت سريلانكا، الأحد، إلى 310 قتلى، فيما وقف المواطنون صباح الثلاثاء 3 دقائق صمت في جميع أنحاء البلاد.
كانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أول أمس الأحد.. وقد أعلنت الحكومة في أعقابها حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.
وارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت سريلانكا، الأحد، إلى 310 قتلى، فيما وقف المواطنون صباح الثلاثاء 3 دقائق صمت في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، في بيان، إن نحو 500 شخص أصيبوا في التفجيرات الدامية.
وأضاف أن 40 شخصًا تم توقفيهم على خلفية الاعتداءات التي اتهمت فيها الحكومة في وقت سابق جماعة غير معروفة هي «جماعة التوحيد الوطنية» بالوقوف وراءها. (التفاصيل)
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