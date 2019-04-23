انت الان تتابع 321 قتيلا و521 مصابا حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير الإعلام السريلانكي روفان فييارديني، حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، أول من أمس الأحد. وقال "فييارديني"، إن الهجمات الانتحارية أسفرت عن سقوط 321 قتيلًا و521 جريحًا. من جانبه، أوضح وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا، أن التحقيقات تظهر أن الهجمات كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم، وأن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، تم تنكيس الأعلام الوطنية، وأحنى السريلانكيون رؤوسهم مع بدء 3 دقائق من الصمت عند الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول.واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.وكان