انت الان تتابع سريلانكا: التفجيرات ردا على هجوم المسجدين بنيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا، إن التحقيقات تظهر أن سلسلة التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، أول من أمس الأحد، وأسفرت عن سقوط 310 قتلى ونحو 500 مصاب، كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وكان وزير الدفاع السريلانكى قد أعلن فى وقت سابق، أنه تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم، وأن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن.. فيما تعهد رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينجه باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئولين عن سلسلة التفجيرات "بغض النظر عن مكانتهم".

وفي سياق متصل، تم تنكيس الأعلام الوطنية، وأحنى السريلانكيون رؤوسهم مع بدء 3 دقائق من الصمت عند الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول. واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. وكان