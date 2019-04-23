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رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد زلزال الفلبين

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عمال الإنقاذ في موقع مبنى تجاري مدمر جراء زلزال ضرب بلدة بوراك في الفلبين يوم الثلاثاء

تبحث فرق الإنقاذ في الفلبين عن مؤشرات حياة تحت أنقاض مبنى تجاري من أربعة طوابق يوم الثلاثاء بعد زلزال قوي هز أكبر جزيرة في البلاد وأسفر عن سقوط 16 قتيلا على الأقل.

واستخدمت معدات ثقيلة وكلاب بوليسية فيما بحث عشرات من رجال الإطفاء والجيش ورجال الإنقاذ من المدنيين وسط كتل الخرسانة في بلدة بوراك التي تبعد 110 كيلومترات شمالي العاصمة مانيلا حيث سقط 12 قتيلا يوم الاثنين جراء زلزال بلغت شدته 6.1 درجة.

وتم إنقاذ شخصين وحملا على نقالتين يوم الثلاثاء إضافة إلى سبعة أحياء وأربعة قتلى عُثر عليهم أثناء الليل بعد أن سقطت طوابق عليا فوق متجر في الطابق الأرضي بالمبنى في بلدة بوراك مما أودى بحياة خمسة. وقُتل سبعة في أماكن أخرى في البلدة.

ووقع زلزال قوي آخر بلغت شدته 6.5 درجة في جزيرة سامار بوسط الفلبين يوم الثلاثاء لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

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وقالت الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث إن زلزال يوم الاثنين أسفر عن إصابة 81 شخصا وألحق أضرارا بتسعة وعشرين منزلا في أنحاء جزيرة لوزان وتفيد تقارير بأن هناك 14 شخصا في عداد المفقودين.

وبدأ تحقيق لمعرفة سبب انهيار المبنى التجاري بسهولة في حين تعرضت معظم المباني لأضرار طفيفة جراء زلزال قال مسؤولون إنه أكبر زلزال يهز البلدة.

وقال كوندراليتو ديلا كروز رئيس بلدية بوراك لقناة (إيه.إن.سي) الإخبارية ”لسنا متأكدين من عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين... ما زلنا نسمع بعض الأصوات.. هناك صوت امرأة“.

 

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