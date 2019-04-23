انت الان تتابع الكرملين: كيم جونغ أون وبوتين يلتقيان الخميس في أقصى الشرق الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلن مستشار للكرملين الثلاثاء. وصرح يوري أوشاكوف للصحافيين بأن "رئيسنا سيجري محادثات الخميس مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون"، مضيفا أن هذا اللقاء، الاول بين الرجلين، "هو حدث رئيسي في العلاقات الثنائية" بين موسكو وبيونغ يانغ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: كيم جونغ أون وبوتين يلتقيان الخميس في أقصى الشرق الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.