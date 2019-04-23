الان تتابع السودان.. اعتقال حسبو عبد الرحمن النائب الأسبق للبشير ونائبه السابق محمد عثمان كبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 ذكرت مصادر سودانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال حسبو عبدالرحمن، النائب الأسبق لعمر البشير، وأيضًا اعتقال نائبه السابق محمد عثمان كبر.

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