ولي عهد أبو ظبي يؤكد دعم الإمارات لأمن واستقرار جنوب السودان

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، دعم
بلاده لأمن واستقرار جنوب السودان.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لرئيس جنوب السودان سالفاكير ميارديت بأبوظبي.
وطبقا لوكالة "وام" بحث الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء مع سالفاكير، تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدا دعم الإمارات للسلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان.
وشدد بن زايد على ضرورة مشاركة الأطراف كافة في بناء الثقة وبذل مزيد من الجهود البناءة والفاعلة لدعم جهود المصالحة الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في جنوب السودان.
وأكد اهتمام الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة، انطلاقا من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف شعوب العالم.
ولفت إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وجنوب السودان إلى مسارات جديدة متنوعة تعزز مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين وتلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.
من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن سعادته بزيارة دولة التسامح والسلام وواحة الأمان، مثمنا جهود الإمارات ومبادراتها الإنسانية العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين مختلف شعوب وثقافات العالم ودوله.
وأكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع الإمارات التي تعد مركزا استثماريا واقتصاديا وتجاريا عالميا بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين.
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