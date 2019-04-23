واشنطن تعرب عن قلقها جراء اعمال تعسفية تقوم بها مليشيا الحوثي ضد البهائيين

أعربت واشنطن اليوم الثلاثاء عن قلقها جراء الاعمال التعسفية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية ضد الاقلية البهائية في صنعاء.

وجاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكيةمورجان اورتاجوس.

ونقلت الخارجية الأمريكية عن أورتاجوس، قولها في سلسلة تغريدات عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه " قد تم الحكم من قبل الحوثيين بالإعدام على القائد البهائي حامد بن حيدرة المعتقل منذ العام 2013 بسبب تهم مزعومة تتعلق بالتجسس والكفر في يناير 2018"

وتابعت: "لقد رفض الحوثيون تقديم أدلة ضده أو إطلاق سراحه، كما رفضوا مؤخرا إصدار حكم بشأن استئناف في قضيته".

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وقالت أورتاجوس: "يواجه البهائيون التمييز والاضطهاد يوميا فيما يسعون إلى ممارسة معتقداتهم في اليمن وأماكن أخرى حول العالم".

وأضافت: "إن حرية الديانة حق إنساني أساسي ومصدر استقرار للبلدان كافة، وينبغي أن يكون كل شخص في العالم حرا في ممارسة ديانته بدون خوف من الترهيب أو الأعمال الانتقامية".