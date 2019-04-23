شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترمب يزور فرنسا في يونيو ويلتقي ماكرون والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا سيسافران إلى فرنسا في السادس من يونيو، حيث سيلتقي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان البيت الأبيض وقصر بكنغهام البريطاني قد قالا إن ترمب وزوجته سيزوران المملكة المتحدة من الثالث إلى الخامس من يونيو، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي بالملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.
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