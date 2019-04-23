شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بالعقوبات المفروضة على إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المنامة)

رحبت مملكة البحرين بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، في خطوة تدعم وتعزز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.

وأشادت، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم(الثلاثاء)، بالدور الكبير والجهود المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية والقرارات الإستراتيجية التي تتخذها في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وكل من يدعمه ويموله على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددة موقفها الثابت والمتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية الداعي إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية الهادفة لوقف أنشطة النظام الإيراني وسياساته التي تهدد الأمن والسلام.