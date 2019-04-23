شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى والحرم الإبراهيمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ردينة فارس (غزة) @okaz_policy قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين صباح اليوم (الثلاثاء) باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي تواصل فرض القيود والتضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم بمناسبة الأعياد اليهودية. قامت مجموعات كبيرة من المستوطنين صباح اليوم (الثلاثاء) باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي تواصل فرض القيود والتضييق على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم بمناسبة الأعياد اليهودية. فيما قالت مصادر إسرائيلية، إن نحو 22 ألف مستوطن استباحوا مدينة الخليل اليوم، لا سيما الحرم الإبراهيمي المغلق في وجه المواطنين والمصلين.



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