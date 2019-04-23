شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأسد يستمر بقصف مناطق الهدنة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (لندن)شنت قوات نظام الأسد عمليات قصف استهدفت مناطق في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بالتزامن مع قصف أماكن في قرى الزكاة والأربعين ولحايا بريف حماة الشمالي، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية - الروسية.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم (الثلاثاء)، أن قوات النظام السوري استهدف مناطق في محيط سجن إدلب المركزي، وبلدات فيلون وكورين وبكفلون عند الأطراف الغربية من مدينة إدلب.
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