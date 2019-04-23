شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكشف عن مدمرة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تشينغداو) كشفت الصين اليوم (الثلاثاء)، عن مدمرة هي الأولى في جيل جديد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة، وذلك خلال عرض عسكري حضره الرئيس شي جين بينغ، في ذكرى مرور 70 عاماً على تأسيس البحرية الصينية.

كشفت الصين اليوم (الثلاثاء)، عن مدمرة هي الأولى في جيل جديد من المدمرات المزودة بصواريخ موجهة، وذلك خلال عرض عسكري حضره الرئيس شي جين بينغ، في ذكرى مرور 70 عاماً على تأسيس البحرية الصينية.

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