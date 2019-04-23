شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: نزع 6218 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الثالث من أبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري (من 16 أبريل إلى 22 أبريل)، من انتزاع 22 لغماً مضاداً للأفراد، و983 لغماً مضاداً للدبابات، و63 عبوة ناسفة، و5150 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 6218 لغما.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 61398 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.