شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: متظاهرون يتدفقون على العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

قال نشطاء سودانيون، إن متظاهرين من مدينة عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، بدأوا يتدفقون على العاصمة الخرطوم، اليوم (الثلاثاء)، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين.

وتوجه سكان من عطبرة، المدينة التي بدأت منها الاحتجاجات في 19 ديسمبر، إلى الخرطوم بالقطارات، في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام مجمع وزارة الدفاع.

وتقع عطبرة على بعد نحو 290 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة، وهي مركز للسكك الحديدية، ومعروفة تاريخياً بأنها معقل النقابات المعارضة.