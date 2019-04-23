شكرا لقرائتكم خبر عن قمة كورية - روسية في فلاديفوستوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد غدٍ (الخميس)، في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنه المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف اليوم (الثلاثاء).

يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد غدٍ (الخميس)، في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنه المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف اليوم (الثلاثاء).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمة كورية - روسية في فلاديفوستوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.