سول ترسل وفدا إلى واشنطن لبحث إنهاء الإعفاءات من عقوبات إيران

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سول (رويترز) - قال مسؤولان في حكومة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إن وفدا من البلاد سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع على أقرب تقدير لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها إنهاء جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران.
وكوريا الجنوبية مشتر رئيسي للنفط الإيراني وكانت ضمن سبع دول حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية أواخر العام الماضي. وسمحت الإعفاءات لكوريا الجنوبية بشراء كميات محدودة من النفط الإيراني، وبخاصة المكثفات، وهو نوع خفيف للغاية من النفط الخام يستخدم في صناعة المنتجات البتروكيماوية.
وقالت وزارة الخارجية الاثنين إن سول ستبذل كل ما بوسعها لتوضيح موقفها حتى الموعد النهائي المقرر الشهر المقبل بعدما قالت واشنطن إنها لن تمنح أي إعفاءات على واردات النفط الإيراني بعد أول مايو أيار.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن الوفد الذي سيقوده نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية يون كانج-هيون سيطلب المزيد من التفاصيل عن القرار الأمريكي.
وقال أحد المسؤولين "أمامنا بعض الوقت حتى الموعد النهائي في مايو، ونعتزم محاولة معرفة ما إذا كان يمكن إقناع الحكومة الأمريكية بتمديد الإعفاءات".
واجتمع مسؤولون من وزارة التجارة مع منتجين للبتروكيماويات في سول يوم الثلاثاء لتقدير حجم الأثر المحتمل للقرار الأمريكي وإيجاد سبل للحد من أثره عن طريق جلب النفط من أماكن أخرى.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.