فيسبوك توظف المستشارة القانونية في الخارجية الأمريكية جينيفر نيوستيد

وظفت فيسبوك المستشارة القانونية في وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر نيوستيد، لتشغل منصب المديرة القانونية لموقع التواصل الاجتماعي بعد الأزمات التي شهدها في السنوات الأخيرة بسبب سياسة الخصوصية وتسريب بيانات المستخدمين ومحتوى المنشورات.
وبحسب بيان نشرته الشركة، فستشغل نيوستيد منصب كولن سترتش، الذي غادر فيسبوك العام الماضي.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أكد مغادرة نيوستيد لموقعها في الخارجية، وشكرها على سنوات خدمتها الممتدة منذ 2017، بعدما كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.
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كما عين فيسبوك أمس جون بينات، كمسؤول عن التواصل، وبمسمى وظيفي "نائب رئيس التواصل الدولي"، مع العلم أن بينات كان قد عمل في غوغل ومايكروسوفت، وهو يشغل الآن منصب كارين ماروني التي كانت قد غادرت فيسبوك بداية هذا العام.
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