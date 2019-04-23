دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الثلاثاء إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا وأودت بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله "منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية".

ولم يقدم التنظيم دليلا على صحة ما ورد في البيان.

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

تفجيرات سريلانكا.. مدينتان عاشتا نفس لحظات الرعب