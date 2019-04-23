تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا

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القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الثلاثاء إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي شهدتها سريلانكا وأودت بحياة 321 شخصا وأصابت نحو 500 آخرين.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله "منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية".
ولم يقدم التنظيم دليلا على صحة ما ورد في البيان.
(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
تفجيرات سريلانكا.. مدينتان عاشتا نفس لحظات الرعب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.