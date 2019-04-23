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وفاة دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان عن عمر ناهز 98 عاما

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دبي - بواسطة محمد فارس © Bereitgestellt von Euronews SA

أصدر دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري بيانا الثلاثاء أعلن فيه عن وفاة والده دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان عن عمر ناهز 98 عاما.

وأشرف الدوق الأكبر الراحل على تحويل لوكسمبورغ إلى مركز مالي دولي. ولد الدوق الأكبر السابق جان في 5 يناير/ كانون الثاني 1921 واستلم عرش لوكسمبورغ في العام 1964 حتى تنازله في العام 2000، هو والد الدوق الحالي الدوق الأكبر هنري وإبن الدوقة الكبرى تشارلوتا وفيلكيس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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