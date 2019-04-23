وفاة دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان عن عمر ناهز 98 عاما

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أصدر دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري بيانا الثلاثاء أعلن فيه عن وفاة والده دوق لوكسمبورغ الأكبر السابق جان عن عمر ناهز 98 عاما.

وأشرف الدوق الأكبر الراحل على تحويل لوكسمبورغ إلى مركز مالي دولي. ولد الدوق الأكبر السابق جان في 5 يناير/ كانون الثاني 1921 واستلم عرش لوكسمبورغ في العام 1964 حتى تنازله في العام 2000، هو والد الدوق الحالي الدوق الأكبر هنري وإبن الدوقة الكبرى تشارلوتا وفيلكيس.

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