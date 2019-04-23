شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تناقش 6 موازنات تابعة للوزارة الثلاثاء..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة اجتماعا لها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة النائب محمد فرج عامر، لمناقشة عدد من الموازنات التابعة للوزارة. ويستعرض ”الخليج 365” الموازنات التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع : 1. مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بشأن المجلس الوطني لالعتماد، ومصلحة الكيمياء. 2. معهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى. 3. المعهد القومى للجودة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. 4. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية. Advertisements 5. الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. 6. قطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

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