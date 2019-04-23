تفاصيل لقاء أمين سر خارجية البرلمان بعضو الطاقم المتخصص بـ"الشيوخ الأمريكى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالسيد كريستوفر بار عضو الطاقم المتخصص بلجنة العلاقات الخارجية بمجـلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق، بمقر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.

وقد أكد طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية على العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية الاستمرار فى تعزيز البعد البرلمانى فى هذه العلاقات وتكثيف الحوارات والتواصل الفعال بينهما خاصة فى ضوء محاولات ومواقف البعض من مصر .

كما أكد على ما تضطلع به مصر وقيادتها السياسية من جهود ناجحة لمكافحة الإرهاب، وما حققته من إنجازات في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار والأمن في مصر وفى منطقتها، وما تقوم به في ذات الوقت لتحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادى، والبناء الحزبى والديموقراطى مشددأ على اهتمام مصر بتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجانب الحقوق السياسية للمواطنين المصريين فى ظل وجود رئيس مؤسس هو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعيد بناء الدولة فى مختلف المجالات .

واستعرض طارق الخولى، جهود مجلس النواب فى إقرار عدد من التشريعات الخاصة بتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما يضطلع به من أعمال .

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ومن جانبه، أكد كريستوفر بار على الدعم الأمريكي للجهود المصرية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً على تميز العلاقات المصرية الأمريكية، وضرورة استمرار التواصل والحوار بين ممثلى البلدين خاصة بين برلمانى البلدين من كافة الأحزاب لما له من مردود إيجابى في العلاقات البرلمانية والحزبية .



