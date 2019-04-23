شروق زيدان: 117 مليون يورو لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى حتى 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة شروق زيدان، المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إن هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمبلغ 117 مليون يورو، منهم 50 مليون من الاتحاد الاوروبى والباقى من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، لافتة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية فى أبريل 2014، وبدأ التنفيذ الفعلى فى يناير 2017، وأن مدة البرنامج ممتد حتى منتصف 2021.
وأوضحت، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروعات موازنات الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن العام المالى 2019/2020، أن الهدف من البرنامج هو توفير العمالة الماهرة وسد فجوة نقص العمالة الموجودة حاليا لإحداث التنمية الاقتصادية والمؤسسية.
وأشارت الدكتورة شروق زيدان، إلى أن المحور الأول من البرنامج هو الحوكمة والدعم الفنى لكل ما له علاقة بالتشريعات التى تشجع وتدعم وتطور التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإيجاد إطار استراتيجى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتمت مناقشته وعرضه على كل الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص، وإدراجه ضمن خطة 2030.
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