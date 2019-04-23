شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق يونس المصرى يشهد نموذج محاكاة إطفاء للتعامل مع حريق بإحدى الطائرات أثناء الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء نموذج محاكاة للتعامل مع حريق أصاب إحدى الطائرات أثناء هبوطها في مطار القاهرة الدولي، من خلال عربات الإطفاء الحديثة التي ضمتها شركة ميناء القاهرة الجوى، مؤخرا وتعد من أحدث سيارة إطفاء فى العالم حيث إنها تستطيع التعامل مع الهدف في غضون 15 ثانية.

وتفقد الفريق يونس المصري، أيضا جهاز المحاكاة الجديد الخاص بتدريب رجال الإطفاء، من خلال السيميولتر، الذي يتم من خلال تدريب العاملين على العربات الحديثة.

أكد وزير الطيران المدني، أن الوزارة تحرص على تطبيق وتنفيذ خطط التطويرالموضوعة وفقاً للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الفرد مرورًا بالمعدة وصولًا للمنشآة، فضلا عن متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال التطوير الإنشائية والإجراءات الأمنية، بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية حتى يتسنى الانتهاء منها جميعًا مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة الجوية والاعتماد على الأساليب التكنولوجية والتقنية الحديثة.

وشدد وزير الطيران، على الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصرالبشرى بأحدث البرامج العملية والنظرية في مجالات وأنشطة الطيران المدنى المختلفة.

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