شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" توافق على مشروعات موازنات 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اللأول اليوم الثلاثاء، على مشروعات موازنة 4 جهات وهيئات تابعة لوزارة التجارة والصناعة للعام المالى 2019/2020، وهى جهاز التمثيل التجارى، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

ولم يطلب ممثلو الجهات الأربع أى تعديلات أو إضافات على مشروعات الموازنات الخاصة بها، وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بخفض زمن الإفراج عن الورادات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وذلك لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.

كما أوصت اللجنة، بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وبنك الاستثمار القومى، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك والتشابكات المالية، خاصة بعد ما أعلن عنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجه الهيئة وتتسبب فى العديد من الخسائر.

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وأوصت اللجنة، الجهات الأربع، بالتنسيق المستمر مع وزارتى التخطيط والمالية، بشأن موازناتهم، بحيث تلبى الجهات الأربع، أى احتياجات تطرأ عليها خلال العام المالى، من مواردها الخاصة، دون الحاجة إلى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة وأن تلك الجهات لديها موارد.