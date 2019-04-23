شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: صادرات مصر للصين بلغت نحو 1.8 مليار دولار فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى بالخارج، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن صادرات مصر للصين بلغت نحو 1.8 مليار دولار عام 2018، بينما بلغت الواردات من الصين نحو 11 ملياردولار، مشيرا إلى أن الميزان التجارى دائما يصب لصالح الصين، مؤكدا أن الجهاز لا يبرم صفقات سواء بالبيع او الشراء، وإنما يقوم بدور تنسيقى من خلال المشاركة فى المعارض بالخارج، لعرض منتجات الشركات المصرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التجارة والصناعة والجهات والهيئات التابعة لها للعام المالى الجديد 2019/2020.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن هناك 52 مكتب تمثيل تجارى بالخارج، وأنه كان هناك قرار العام الماضى بتخفيض عدد مكاتب التمثيل التجارى، وتم تشكيل لجنة بالفعل لتخفيض العدد، كما تقدمت وزارة الخارجية بمقترح لتخفيض 20 مكتبا، بينما تقدم الجهاز بمقترح آخر يشمل تخفيض عدد 14 مكتبا بالخارج مع تقليل القوة العددية بباقى المكانب من دبلوماسيين وعمالة.

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وأضاف أن هناك عددا من الأطر تم اتخاذها، لجذب الاستثمارات والتكتلات الاقتصادية المختلفة فى دول العالم، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الجهاز فى الفترة الأخيرة لتعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات المصرية، والتى من المستهدف زيادتها بنسبة 15% بنهاية العام الحالى.

وتابع قائلا: "لدينا خطة لجذب الاستثمارات فى عدد من المجالات مثل الجلود بمنطقة الروبيكى، والأثاث بمدينة دمياط الجديدة، ونسعى لزيادة الاستثمارات للمثلث الذهبى بحنوب مصر، وسعينا إلى ترشيد النفقات في بعض الوزارات، من خلال انتقاء السلع ذات الجودة العالية والأقل سعرا، من الخارج".